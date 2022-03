Elodie e quel passato da cubista: 'Temevo di farmi mangiare dalla mia storia'

Dopo aver incantato a Sanremo 2021, Elodie è diventata una delle artiste più apprezzate del panorama italiano ma la cantante ha dovuto affrontare momenti particolarmente difficili nella sua vita, facendo addirittura la cubista per mantenersi.

Elodie è cresciuta in un ambiente complesso e sebbene in passato abbia cercato di tenere nascosti gli anni della sua adolescenza vissuti tra tossicodipendenza e nightclub, ora la cantante sembra aver finalmente accettato questo drammatico periodo della sua esistenza.

"Sono cresciuta al Quartaccio. Abitavo in un palazzo, in un appartamento delle case popolari. Le case popolari purtroppo sembrano fatte con meno amore delle altre case. Mio padre faceva il musicista di strada. Non lo raccontavo a scuola perché un po' la cosa mi imbarazzava. Mia madre ha fatto la cubista fino a 35 anni e a me la cosa non piaceva. Poi anch'io ho fatto la cubista e non ho mai permesso che la gente mi giudicasse. Prima di Amici non avevo mai raccontato davvero me stessa, la mia infanzia nelle case popolari. Temevo di farmi mangiare dalla mia storia. E invece bisogna prenderne il meglio, e poi questa ora è una storia che condivido con Fabio".

Sul suo passato da cubista Elodie ha poi aggiunto: "Vedevo la gente che mi guardava come se fossi una facile. Non vedevo alcuna approvazione nel loro sguardo, ma mi è servito tantissimo a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male".