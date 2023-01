Elodie, su Prime Video arriva la prima serie tv della star: Sento ancora la vertigine

Giornata di annunci oggi per Prime Video: dopo aver svelato la serie tv su Marc Marquez, il campione di Moto GP, la piattaforma di streaming on demand ha appena presentato Sento ancora la vertigine, la prima serie su Elodie.

In Sento ancora la vertigine, una produzione Groøenlandia in collaborazione con Prime Video, e che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma dal prossimo 20 febbraio, Elodie per la prima volta sceglie la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023 e il suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza.

Per un totale di tre episodi, prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano, la serie è stata diretta da Nicola Sorcinelli. Sempre a febbraio, inoltre, segnaliamo che venerdì 10 è prevista anche l’uscita del nuovo album di Elodie, “Ok. Respira”, all’interno del quale sarà contenuto anche “Due”, brano con cui Elodie sarà in gara al Festival della canzone italiana. Già annunciato, tra gli appuntamenti del 2023, anche il suo primo show al Mediolanum Forum il 12 maggio, prodotto da Vivo Concerti.

Se cercate altre novità da Prime Video, vi segnaliamo l'arrivo - da domani 27 gennaio - del nuovo film con Jennifer Lopez Un matrimonio esplosivo.