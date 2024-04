Elodie protagonista del nuovo film di Dario Argento...nel mondo di Call my agent

Dopo che nel precedente episodio della serie tv Call my agent si era parlato nientemeno che di Christopher Nolan, questa settimana ci sarà un altro famoso regista al centro dei nuovi episodi: Dario Argento, intenzionato a realizzare un film con protagonista Elodie.

La popstar Elodie sarà la guest star del quinto episodio di Call My Agent – Italia, la serie prodotta da Sky Studios e Palomar ambientata nel dietro le quinte dello showbiz italiano e remake del cult “Dix pour cent”: ospite di un programma tv per la promozione del nuovo film di Dario Argento, per il quale è stata scelta nel cast come protagonista, nella puntata Elodie viene sorpresa in studio dal suo fan numero uno, Giuliano, rischiando una grossa gaffe in diretta. La cantante non ne può proprio più di ritrovarsi ovunque il ragazzo, ormai a capo di una community di più di 500k followers che lo sostengono.

Nel frattempo Vittorio entra in ufficio di buon’ora e si rende conto che qualcuno lo sta aspettando nel suo studio: si tratta di Dario Argento, che in un’atmosfera inquietante e illuminato da una luce sinistra, come nelle migliori scene dei suoi film, lo sta aspettando per parlargli del suo nuovo progetto.

Inoltre, segnaliamo anche che Sabrina Impacciatore e Emanuela Fanelli saranno le protagoniste dell’ultimo episodio della seconda stagione di Call My Agent – Italia, disponibile – insieme a quello con Elodie, da venerdì 5 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Per altri contenuti recuperate il trailer di Call my agent 2.

