Elodie racconta il suo passato difficile: 'Ero circodata da droga e ragazzine incinte'

Elodie è una delle cantanti più apprezzate del momento ma, la strada verso il successo non è stata di certo semplice. La star è infatti originaria di Quartaccio, un difficile quartiere della periferia romana dove ha dovuto fare i conti sin da piccola con droghe, alcol e una complessa situazione familiare.

"Oggi non mi sento tormentata e sono piuttosto lucida riguardo a quello che è stato. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall'inizio e non l'ho subìta" ha detto Elodie in una lunga intervista al Corriere della Sera.

"I miei si sono separati quando avevo otto anni ma anche prima non erano molto felici, a casa non c'era di certo una bella arietta. Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere. Ma per me che ero una ragazzina e lì vedevo così, erano dei folli".

I genitori di Elodie sono stati a lungo schiavi della droga e la ragazza inizialmente non riusciva a comprendere la portata del dramma che stava vivendo: "Tossicodipendenza. Io l'ho capito dopo un po' ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo. Ho detto vabbè vi do una mano, cerco di capire come aiutare. Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina”.

In questo clima così duro, Elodie ha trovato anche la forza di prendersi cura della sua sorellina più piccola di tre anni, ma il peso di tutto ciò che stava vivendo non le ha permesso di ultimare gli studi, fermandosi così alla terza media: Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all'altezza di fare l’esame. Avevo paura del fallimento".

Il peggio per la star sembra ormai alle spalle, Elodie sembra vivere serenamente anche la sua relazione con Marracash.