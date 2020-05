Elodie sfoggia un nuovo look su Instagram ed annuncia il singolo Guaranà

Dopo la partecipazione a Sanremo 2020, la già alta popolarità di Elodie è aumentata ulteriormente. La cantante su Instagram ha sfoggiato un nuovo look in due fotografie che hanno infiammato la piattaforma di condivisione foto di Mark Zuckerberg.

Come si può vedere in calce, la cantante ha annunciato l'uscita del nuovo singolo Guaranà composto da Davide Petrella e Dardust con un nuovo taglio di capelli diverso rispetto a quello degli ultimi tempi. I capelli biondi e corti gellati infatti hanno fatto spazio a delle treccine, a cui fa riferimento nella didascalia in cui afferma che "le treccine sono delle dolci mani di mia madre".

Il post è immediatamente diventato virale ed è stato sommerso dai commenti dei fan che hanno promosso a pieni voti la scelta della cantante. A commentare la foto con cuoricini e faccine di approvazione ci hanno pensato anche Diletta Leotta, Giorgia Surina, Myss Keta, Giorgia e Max Brigante, oltre che Dardust e Mahmood. Basta scorrere i commenti per vedere una sfilza di account verificati che hanno riempito il post di like ed emoji. I fan invece senza mezzi termini hanno affermato che "la regina dell’estate è tornata".

A questo punto la palla passa agli ascoltatori, ma siamo sicuri che la canzone sarà uno dei successi dell'estate.

Qualche settimana fa Elodie ha pubblicato due nuove versioni di Andromeda.