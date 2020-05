Elodie svela su Instagram la sua 'unica fissa prima di andare a dormire'

In una Storia pubblicata sul proprio account ufficiale Instagram, Elodie ha mostrato tutto il suo "lato nerd". La cantante, che di recente è tornata in radio con "Guaranà" dopo la partecipazione a Sanremo 2020, ha infatti svelato quella che è la sua unica fissa prima di andare a dormire.

La compagna di Marracash infatti ha affermato che prima di mettersi a letto non riesce a fare a meno di giocare ad un videogioco online d'avventura, senza però svelare alcuna informazione aggiuntiva a riguardo sebbene in molti credono si riferisse a Prince of Persia.

La dichiarazione di Elodie ha rapidamente fatto il giro del web, ed in molti hanno apprezzato l'ammissione della cantante, che di recente ha sfoggiato un nuovo look su Instagram e lanciato due nuove versioni di Andromeda in collaborazione con Madame e Merk & Kremont.

Il periodo che sta attraversando comunque è molto positivo, soprattutto a livello sentimentale dove la relazione con il rapper Marracash sembra procedere a gonfie vele. La canzone che ha portato a Sanremo 2020 è stata tra le più apprezzate dell'intera competizione e nonostante la mancata vittoria è ancora stabilmente in radio e si appresta ad essere una delle hit dell'estate, appunto insieme a "Guaranà" che secondo molti l'hanno resa la Regina dell'Estate.