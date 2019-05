Elodie Young di Daredevil nel cast della serie sci-fi Secret Society of Second Born Royals

Nei mesi scorsi alcuni report avevano anticipato lo sviluppo di Secret Society of Second Born Royals, nuova serie sci-fi in arrivo sul servizio streaming Disney+, ed ecco ora arrivare la prima informazione ufficiale.

L'attrice Elodie Young ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dello script dello show, la cui produzione dovrebbe partire proprio in questi giorni. HN Entertainment aveva infatti indicato oggi 6 maggio come la data prevista per l'inizio delle riprese, che si svolgeranno a Toronto e dovrebbero concludersi verso fine giugno.

Secret Society of Second Born Royals racconterà le vicende di una ragazza di quindici anni e seconda erede del trono occupato da sua madre. La ragazza scoprirà che la scuola estiva che sta frequentando è in realtà un campo di addestramento per i secondogeniti della famiglia reale che possiedono superpoteri.

Prodotto da Austin Winsberg (Gossip Girl) e Mike Kara della Gulfstream Picture, la serie sarà diretta da Anna Mastro e scritta da Alex Litvak e Andrew Green - come possiamo notare dalla foto dello script.

La Young è conosciuta principalmente per il ruolo di Elektra nell'apprezzata serie Marvel/Netflix Daredevil, che nei mesi scorsi è stata cancellata proprio a causa dell'arrivo di Disney+ e il conseguente cambio di strategia da parte della Casa di Topolino sul fronte dello streaming.