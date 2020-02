Elsa Bloodstone ha quasi avuto una serie tutta sua alla ABC

Prima del drastico cambio di piani sia alla Marvel che alla Disney, con l'arrivo della piattaforma digitale Disney+, le serie con i personaggi di queste due property venivano affidate alla ABC - vedi il caso di Agents of SHIELD - o in ultima istanza a Hulu. Ebbene, anche Elsa Bloodstone aveva in programma di esordire con una serie tutta sua.

La ABC stessa ha più volte suggerito, infatti, di essere stata in una fase avanzata di trattative per la produzione di una serie basata sul personaggio di Elsa Bloodstone, apparsa per la prima volta nella mini-serie Bloodstone della Marvel del 2001 scritta da Dan Abnett e Andy Lanning. In un nuovo report diffuso da MCU Cosmic, si afferma che il personaggio avrebbe dovuto avere una serie tutta per se.

Nipote di Ulysses Bloodstone, Elsa Bloodstone è sempre stata amata dai fan Marvel fin dall'epoca del suo debutto sui fumetti; si tratta di una giovane donna che va a caccia di mostri per guadagnarsi da vivere, sia in proprio che come parte di diversi team apparsi nel corso del tempo e facenti parte del Marvel Universe come i Nextwave, Midnight Sons, e Fearless Defenders. Il personaggio è anche apparso in numerosi videogame prodotti dalla Marvel.

Il report suggerisce che la Marvel aveva intenzione di far qualcosa del personaggio, magari facendogli giocare un ruolo nella serie Hulu Adventure into Fear, poi abbandonata in vista di Helstrom, in arrivo proprio sulla piattaforma digitale di proprietà della Disney. Altri hanno poi speculato sul fatto che Elsa Bloodstone potrebbe avere un ruolo da comprimario all'interno di alcuni film futuri del Marvel Cinematic Universe come Moon Knight o Blade, con quest'ultimo che avrà il volto di Mahershala Ali.

Al momento il futuro di Elsa Bloodstone rimane incerto, specialmente adesso che la Marvel Television è stata assorbita da Marvel Studios, ma data la fama del personaggio e l'amore dei fan verso di esso non è da escludere qualche sviluppo futuro. Ricordiamo che la prima serie Disney+ targata Marvel a uscire sulla piattaforma sarà The Falcon and The Winter Soldier, il prossimo autunno, seguita da WandaVision, che arriverà entro fine anno.