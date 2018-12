Elsewords: Melissa Benoist svela nuovi dettagli sul ruolo di Supergirl

Melissa Benoist ha condiviso i dettagli sul ruolo di Supergirl nel crossover dell'Arrowverse, intitolato Elsewords. Come al solito il crossover evento racconterà una narrazione generale, affrontata nel corso di tre notti con Arrow, The Flash e Supergirl e senza Legends of Tomorrow. Gli eventi di Elsewords s'inseriranno nel canone esistente.

Tra le novità già confermate che vedremo in Elsewords ricordiamo l'introduzione di Kate Kane/Batwoman (Ruby Rose), e la minaccia di The Monitor (LaMonica Garrett). Inoltre ci sarà il tanto discusso scambio tra Oliver Queen (Stephen Amell) e Barry Allen (Grant Gustin). Ma il ruolo di Kara in tutto questo?

Parlando con CBR, Melissa Benoist ha spiegato il ruolo fondamentale di Kara nella crisi che colpirà Oliver e Barry, poiché si rivela una delle poche a comprendere lo scambio tra The Flash e Green Arrow.

"Quello che mi è piaciuto di più del crossover di quest'anno, penso, più di ogni altro crossover che abbiamo fatto finora - a parte l'episodio musicale, il mio preferito - è che ci fosse davvero la triade, noi tre: Kara gioca un ruolo davvero divertente in questo problema tra Oliver Queen e Barry Allen, è l'unica che li riconosce davvero ed è molto comico. Penso che la gente ne sarà davvero entusiasta".

Dalle parole di Melissa Benoist si può comprendere come Supergirl non si concentri solo sul ritorno di Clark Kent (Tyler Hoechlin) ma anche sulla situazione che coinvolge Oliver Queen e Barry Allen.

Elsewords esordirà il 9 dicembre.