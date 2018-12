Elsewords: scopriamo qualcosa in più sull'assenza di Batman dall'Arrowverse

Gran parte di Elsewords, crossover dell'Arrowverse, è concentrato sull'ingresso nello show di Batwoman. Bisogna ricordare che la prima apparizione di Batwoman arriva nel momento in cui Superman, Batman e Wonder Woman non ci sono e l'universo DC ha dovuto fare a meno di loro. Ecco perché non è stato difficile fare a meno di Batman nell'Arrowverse.

Batman all'interno dell'Arrowverse rimane più che altro come leggenda metropolitana. Lo stesso Oliver Queen ora si riferisce a lui come tale, forse anche per un senso di frustrazione, per non essere considerato il 'vigilante originale'.

Bruce Wayne venne citato anche nell'episodio pilota di The Flash, e lo stesso Oliver Queen ha poi scherzato sul fatto di non essere più la Green Arrow di Bruce Wayne, generando una buona dose di speculazioni sulla possibilità di vedere Batman nello show.

Inoltre in uno dei primi episodi di Legends of Tomorrow, Rip Hunter afferma di aver visto 'L'uomo d'acciaio morire e il cavaliere oscuro cadere'.

Anche in Supergirl i riferimenti a Batman non si sprecano. Oltre al fatto che Gotham City è stata citata in diversi episodi dell'Arrowverse. Il crossover Elsewords pare che si diriga proprio verso la città di Batman, come afferma Oliver Queen nell'ultimo episodio, con Batwoman in piedi sopra un edificio pronta a rispondere al segnale. Indizi su una possibile apparizione dell'Uomo Pipistrello?