Elseworlds: che cosa ha rivelato il crossover su Batwoman e Batman?

Quando siamo arrivati quasi alla fine del crossover del mondo The CW, Elseworlds, scopriamo quali dettagli sono stati rivelati sui personaggi di Gotham City.

Nell’episodio è stato rivelato che sia Bruce Wayne che Batman mancano da Gotham City da ben tre anni nella continuity dell’Arrowverse. Il crossover ha anche confermato che Kate Kane, ovvero Batwoman, è su Terra-1 insieme a Barry Allen e Oliver Queen e che The CW sta continuando in questa continuity dato che Kate è di fatto la cugina di Bruce Wayne. In aggiunta, Supergirl ha rivelato di essere a conoscenza dell’identità segreta di Batman e che lui e suo cugino Clark Kent sono molto amici.

Recentemente, Elizabeth Tulloch, interprete di Lois Lane, ha parlato del possibile arrivo di una serie tutta dedicata a Superman: “Potenzialmente, potrebbe accadere. Si tratta di qualcosa di cui ho discusso con i produttori. Credo dipenderà dall'accoglienza (di Elseworlds, ndr) e da una serie di altri fattori, su cui nessuno ha realmente il controllo. So per certo che sia io che Tyler ameremmo tornare a lavorare assieme. Fortunatamente si è instaurata una bella chimica tra di noi, il che non è mai scontato”.

Inoltre, nella prima parte di Elseworlds si è pensato bene allora di omaggiare la serie Smallville inserendo la musica che ha fatto da sigla a Smallville nel corso di tutte e 10 le stagioni. Sulle note di “Somebody Save Me” è stata mostrata allo spettatore la fattoria dei Kent, in cui Clark (Tyler Hoechlin), Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e Kara (Melissa Benoist) sono stati raggiunti da Barry e Oliver

Stanotte andrà in onda la terza e ultima parte del crossover evento nella serie dedicata a Supergirl.

SUPERGIRL, Elseworlds Part. 3 (in onda l'11 dicembre): “Supergirl, Green Arrow, Flash e Superman si impegnano anima e corpo in una delle battaglia più dure della loro vita”.