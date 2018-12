Elseworlds: confermato l'incredibile collegamento tra John Diggle e Lanterna Verde!

Dopo anni di attesa e speculazioni, la particolare "fan theory" che vedeva John Diggle, personaggio interpretato da David Ramsey, collegato direttamente a Lanterna Verde è stata finalmente confermata! La rivelazione shock è avvenuta nel corso della prima puntata di Elseworlds, nuovo crossover dell'Arrowverse.

La scena è durata pochi secondi ma è stata la più discussa sui social. Quando il Flash di Terra-90, interpretato da John Wesley Shipp, arriva su Terra-1 per avvertire Barry Allen e i suoi compagni del pericolo imminente rappresentato da Monitor, si rivolge a Diggle in questa maniera: "Ciao John, vedo che non stai indossando il tuo anello...le cose devono essere differenti qui".

Ovviamente si tratta di un chiaro riferimento alla seconda Lanterna Verde, John Stewart. Lo stesso Ramsey aveva più volte affermato in passato che il doppleganger del suo personaggio sarebbe dovuta essere un'incarnazione del celebre supereroe dei fumetti DC e così è stato. Peccato soltanto non averlo visto in azione in carne e ossa mentre indossava l'anello della volontà.

Fino ad ora Elseworlds si è rivelato un tripudio di easter egg e citazioni, dal fantastico omaggio alla serie televisiva di Smallville e al Bane di The Dark Knight Rises, fino ad arrivare a una particolare scena di Batman V Superman. I fan lo hanno già eletto a mani basse il miglior crossover di sempre dell'Arrowverse.

La parte conclusiva andrà in onda questa sera sulla CW e vedrà Supergirl, Freccia Verde, Flash e Superman impegnati nella battaglia più dura della loro vita.