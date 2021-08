Elseworlds, la DC svilupperà mai una serie animata per HBO Max?

La Marvel chiama e la DC risponde, l’11 agosto su Disney+ debutterà la serie animata antologica What if...? dei Marvel Studios e ora, secondo gli ultimi rumors, la DC starebbe pensando di realizzare la propria serie animata di Elseworlds per HBO Max.

La notizia è stata diffusa dalla testata Geekosity, i fan potrebbero già avere familiarità con crossover come Elseworlds, in quanto ha già avuto un notevole risalto su The CW nel 2018, in particolare l'Arrowverse.

Le storie a fumetti erano solitamente ambientate al di fuori del canone DC e la serie animata potrebbe fornirci informazioni su queste storie.



Geekosity nota che questo progetto è solo nelle prime fasi e quindi non ci sono ancora nomi di creativi o potenziali doppiatori legati al progetto. In What if…? diversi attori legati alla Marvel riprenderanno i loro rispettivi ruoli prestando la voce alla versione animata del personaggio, presumibilmente dovremmo aspettarci la stessa cosa da Elseworlds.



Se questo progetto verrà realizzato o meno forse dipenderà da quanto successo avrà What If...?, se finisce per essere popolare come WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki, forse dovremmo aspettarci che HBO Max ufficializzi la notizia.



Voi che ne pensate, sareste contenti di vedere una serie animata dedicata ai fumetti Elseworlds? Fatecelo sapere nei commenti!