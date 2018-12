Elseworlds: ecco il cameo di Legends of Tomorrow visto nel finale

La terza e ultima parte del crossover Elseworlds andata in onda ieri notte negli Stati Uniti, ha visto la presenza di un particolare cameo di un noto personaggio sempre taragato The CW.

Quando Barry Allen (Grant Gustin) e Oliver Queen (Stephen Amell) si dirigono verso il bar di Cisco Ramon per chiedergli di rimandarli indietro su Terra-38 adesso sono considerati dei criminali in quella realtà. Appena entrati al bar, però, si imbattono in Gary Green (Adam Tsekhman), davvero emozionato all’idea di incontrare i due eroi. Nonostante la realtà alternativa, Gary è rimasto in sostanza lo stesso personaggio che abbiamo conosciuto all’interno di Legends of Tomorrow, una sorta di saluto alla serie che da quest’anno per la prima volta non compare all’interno della lunga storyline del crossover annuale.

Come già annunciato, questo crossover ha posto le basi per il futuro dell’universo The CW, con la futura messa in scena di Crisis On Infinite Earths, dove probabilmente lo stesso Legends of Tomorrow potrebbe giocare un ruolo chiave.

Fino ad ora Elseworlds si è rivelato un tripudio di easter egg e citazioni, dal fantastico omaggio alla serie televisiva di Smallville e al Bane di The Dark Knight Rises, fino ad arrivare a una particolare scena di Batman V Superman. I fan lo hanno già eletto a mani basse il miglior crossover di sempre dell'Arrowverse.

Elseworlds prende il nome dalla celebre etichetta DC pubblicata dal 1989 al 2010, e va in onda per tre serate consecutive dipanandosi tra le serie di The Flash, Arrow e Supergirl. Come già annunciato in precedenza, il crossover ha visto il debutto di Ruby Rose nei panni di Batwoman e di Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane, con Tyler Hoechlin che tornerà a vestire i panni di Superman.

La narrazione è stata innescata dal già ampiamente annunciato scambio di corpi tra Oliver Queen (Stephen Amell) e Barry Allen (Grant Gustin), che costringe i supereroi ad indagare sulle cause di questo improvviso e incredibile cambiamento. L'incidente convince i due e il resto delle rispettive squadre a recarsi nella Terra-38 di Supergirl (Melissa Benoist) in cerca di aiuto, e qui incontrano anche Clark Kent e Lois Lane.