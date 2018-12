Elseworlds: ecco il promo per l'atteso finale del crossover

The CW ha diffuso in streaming il promo ufficiale della terza e ultima parte del crossover Elseworlds stavolta inserito in uno degli episodi di Supergirl.

Elseworlds prende il nome dalla celebre etichetta DC pubblicata dal 1989 al 2010, e va in onda per tre serate consecutive dipanandosi tra le serie di The Flash, Arrow e Supergirl. Come già annunciato in precedenza, il crossover ha visto il debutto di Ruby Rose nei panni di Batwoman e di Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane, con Tyler Hoechlin che tornerà a vestire i panni di Superman.

La narrazione è stata innescata dal già ampiamente annunciato scambio di corpi tra Oliver Queen (Stephen Amell) e Barry Allen (Grant Gustin), che costringe i supereroi ad indagare sulle cause di questo improvviso e incredibile cambiamento. L'incidente convince i due e il resto delle rispettive squadre a recarsi nella Terra-38 di Supergirl (Melissa Benoist) in cerca di aiuto, e qui incontrano anche Clark Kent e Lois Lane.

Elseworlds ha esordito il 9 dicembre scorso con The Flash, per poi proseguire il giorno seguente su Arrow e concludersi l'11, stanotte, su Supergirl. Di seguito le sinossi dei tre episodi del crossover.

THE FLASH, Elseworlds Part. 1 (in onda il 9 dicembre): "Quando Barry Allen e Oliver Queen si svegliano una mattina, si rendono immediatamente conto di essersi scambiati i corpi. Si mettono subito alla ricerca della causa di tale disturbo del continuum temporale, ma le cose peggiorano quando i due tentano di parlare del cambiamento con i membri del Team Flash e questi non gli credono. Barry e Oliver si rendono allora conto di aver bisogno dell'aiuto di Supergirl e di doversi recare nella Smallville della Terra-38 per incontrare il cugino di Kara, Clark Kent, e l'intrepida reporter Lois Lane".

ARROW, Elseworlds Part. 2 (in onda il 10 dicembre): "Barry e Oliver sono ancora bloccati uno nel corpo dell'altro, così da Smallville cercano di spostarsi a Gotham City insieme a Kara e John Deegan, sempre per capire la causa del mutamento della realtà. Una volta lì, incontrano la misteriosa Kate Kane, alias Batwoman, che fornisce loro delle informazioni che portano il gruppo nei meandri dell'Arkham Asylum".

SUPERGIRL, Elseworlds Part. 3 (in onda l'11 dicembre): "Supergirl, Freccia Verde, Flash e Superman si impegnano anima e corpo in una delle battaglia più dure della loro vita".