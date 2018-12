Elseworlds, in arrivo una serie dedicata a Superman?

Elseworlds è il crossover televisivo più atteso dell'anno. Un'occasione speciale, in cui tutti gli eroi DC portati in vita da The CW si incontrano e uniscono le forze. Arrow, Flash, Supergirl, (tra poco Batwoman) hanno tutti un proprio show. Arriverà mai, dunque, una serie sull'Uomo d'Acciaio? Ne parla Elizabeth Tulloch, interprete di Lois Lane.

Intervistata da TV Line, l'attrice statunitense commenta così la possibile realizzazione di un serial interamente incentrato sul Superman di Tyler Hoechlin:

"Potenzialmente, potrebbe accadere. Si tratta di qualcosa di cui ho discusso con i produttori. Credo dipenderà dall'accoglienza (di Elseworlds, ndr) e da una serie di altri fattori, su cui nessuno ha realmente il controllo. So per certo che sia io che Tyler ameremmo tornare a lavorare assieme. Fortunatamente si è instaurata una bella chimica tra di noi, il che non è mai scontato."



Parole che senz'altro confortano e accendono un bagliore di speranza nei fan degli show targati CW. La televisione potrebbe rivelarsi il medium più adatto per raccontare le vicissitudini del Kryptoniano nella maniera più fedele possibile, magari con qualche strizzatina d'occhio agli appassionati dei fumetti originali. E chissà, magari ricostruire efficacemente l'intera mitologia di Clark Kent / Superman, partendo proprio dalla sua complessa e intricata relazione con la giornalista del Daily Planet.

E voi, avete apprezzato il duo Hoechlin-Tulloch? Ma soprattutto, vi piacerebbe rivedere l'iconica coppia fumettistica tornare per nuove avventure sul piccolo schermo? Fatecelo sapere nei commenti!