Elseworlds omaggia il Bane di Christopher Nolan con uno easter egg

A distanza di due giorni dalla trasmissione della prima parte del crossover dell’Arrowverse, trapela in rete una nuova immagine promozionale dell’evento in cui viene mostrato un curioso easter egg legato al villain Bane interpretato dall’attore Tom Hardy ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno del regista britannico Christopher Nolan.

L’immagine in questione, che troverete in calce alla notizia, mostra il personaggio di Nora Fries, impersonato da Cassandra Jean che nella vita reale è la moglie di Stephen Amell (Oliver Queen), mentre è alla ricerca di qualcosa. Lì, sullo scaffale, appare in bella mostra l’oggetto che rinvia all’ultimo capitolo della trilogia di Nolan, la maschera che permette a Bane di poter respirare. Di sicuro questo è solamente uno dei molteplici easter egg che i fan dell’Arrowverse saranno chiamati a scovare nel corso del trittico di episodi. Il famoso antagonista di Batman comparirà inoltre anche nella quinta e ultima stagione del serial Gotham grazie al volto prestato dall’attore Shane West in un look decisamente diverso da quello del collega Hardy.

THE FLASH, Elseworlds Part. 1 (in onda il 9 dicembre): "Quando Barry Allen e Oliver Queen si svegliano una mattina, si rendono immediatamente conto di essersi scambiati i corpi. Si mettono subito alla ricerca della causa di tale disturbo del continuum temporale, ma le cose peggiorano quando i due tentano di parlare del cambiamento con il Team Flash e questi non gli credono. Barry e Oliver si rendono allora conto di aver bisogno dell'aiuto di Supergirl e di recarsi nella Smallville della Terra-38 per incontrare il cugino di Kara, Clark Kent, e l'intrepida reporter Lois Lane".

ARROW, Elseworlds Part. 2 (in onda il 10 dicembre): "Barry e Oliver sono ancora bloccati uno nel corpo dell'altro, così da Smallville cercano di spostarsi a Gotham City insieme a Kara e John Deegan, sempre per capire la causa del mutamento della realtà. Una volta lì, incontrano la misteriosa Kate Kane/Batwoman, che fornisce loro delle informazioni che portano il gruppo all'Arkham Asylum".

SUPERGIRL, Elseworlds Part. 3 (in onda l'11 dicembre): "Supergirl, Freccia Verde, Flash e Superman si impegnano anima e corpo in una delle battaglia più dure della loro vita".