Elseworlds, Part 2 contiene un tributo ad una scena di Batman v Superman

Il secondo capitolo del nuovo crossover dell’Arrowverse è andato in onda la scorsa sera negli Stati Uniti sul canale televisivo The CW, la patria del piccolo schermo in cui vengono trasmessi gli show di Arrow, Flash, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow. Durante la puntata c’è stata anche occasione di rendere omaggio alla pellicola di Zack Snyder.

La lettura della notizia da qui in avanti è fortemente sconsigliata a coloro che non abbiano ancora avuto l’opportunità di vedere la seconda puntata di Elseworlds.

Come ricorderete nel lungometraggio di Batman v Superman: Dawn of Justice Bruce Wayne (Ben Affleck) riceve la visita inaspettata dal futuro di Flash (Ezra Miller) il quale, oltre ad avvertirlo che la chiave per cambiare gli eventi è rappresentata dalla giornalista Lois Lane (Amy Adams), appoggia le ragioni che inducono il miliardario a temere il kryptoniano Superman (Henry Cavill), motivazioni che lo stesso Flash del futuro reputa siano legittimamente fondate.

Lo stesso accorgimento è stato utilizzato dagli autori del crossover Elseworlds per avvertire il trio di supereroi, Flash (Grant Gustin), Green Arrow (Stephen Amell) e Supergirl (Melissa Benoist), del pericolo che incombe su di loro. Il cielo di Terra-1 diventa, dunque, improvvisamente rosso e ricolmo di fulmini per via del tentativo di qualcuno che cerca di rompere la barriera spazio-temporale e quel qualcuno si è poi scoperto essere il Barry Allen di Terra-90 impersonato dal celeberrimo attore John Wesley Shipp, già interprete del velocista scarlatto nella serie televisiva degli anni ’90. La prima volta in cui il Flash di Terra-90 cerca infruttuosamente di raggiungere Terra-1 ricorda molto la sequenza sviluppata in Batman v Superman, con tanto di portale blu che poco dopo si richiude lasciando sbalorditi il team “tecnico” di Green Arrow e Flash.

Per i fan DC questo escamotage sarà alquanto familiare dal momento in cui entrambe le scene rendono in realtà omaggio all’opera Crisi sulle Terre infinite, in cui Flash consegna un simile messaggio a Batman prima di svanire davanti ai suoi occhi.

Troverete la scena in questione di cui vi abbiamo parlato finora in calce alla notizia.