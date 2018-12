Elseworlds, Part 2 svela i potenziali nemici di Batwoman

Il crossover dell’Arrowverse, Elseworlds, sta mandando in cortocircuito l’hype dei numerosi fan spettatori della panorama televisivo supereroistico su The CW. A rincarare la dose è stata la seconda e penultima puntata della trilogia di episodi di cui si compone il crossover, in cui sono stati introdotti i potenziali antagonisti di Batwoman.

Nel corso della narrazione il trio di supereroi composto da Flash (Grant Gustin), Green Arrow (Stephen Amell) e Supergirl si dirigono nella città del Cavaliere Oscuro per ricercare maggiori informazioni sulla causa dell’improvviso scambio di corpi tra Oliver Queen e Barry Allen. È a Gotham City che il trio fa la conoscenza di Kate Kane (Ruby Rose), cugina di Bruce Wayne, nonché supereroina con l’identità di Batwoman.

Dopo l'apertura delle celle dell’Arkham Asylum, sbloccate a seguito delle azioni del folle dottor John Deegan (Jeremy Davies), il quartetto di supereroi si occuperà di rinchiudere nuovamente i prigionieri dentro le rispettive celle, non prima però che la macchina da presa si soffermi sui nomi di alcuni di essi. Tra questi, in particolare, vengono inquadrati i nomi di:

Cobblepot O., il Pinguino

Isley P., Poison Ivy

Karlo B., Clayface

Nygma E., l’ Enigmista

Crane J., Spaventapasseri

In aggiunta a questi nemici di Batman vengono riportati, attraverso altri espedienti come l’inquadratura di oggetti iconici dei villain o una fugace presentazione, i personaggi di Psycho-Pirate e di Mr. Freeze. Quest’ultimo, in particolare, viene mostrato attraverso l’arma adoperata dalla moglie del villain, Nora Fries (Cassandra Jean Amell), utilizzata al fine di trasformare i suoi bersagli in statue di ghiaccio.

È bene precisare che questi nemici, già affrontati in passato da Batman e rinchiusi presso l’ospedale psichiatrico dell’Arkham Asylum, potrebbero fare la loro comparsa nella serie televisiva con l’attrice Ruby Rose nei panni della supereroina Batwoman, ma non è detto che effettivamente ciò possa accadere e che non vengano introdotti dunque antagonisti diversi e mai apparsi finora sul piccolo schermo. Solo alcuni giorni fa vi abbiamo riportato inoltre l’esclusiva del portale That Hashtag Show in cui veniva indicata una lista di personaggi buoni e cattivi che presumibilmente andrebbero ad affiancare o a combattere Kate Kane nel corso della eventuale prima stagione del serial.



Voi chi vorreste vedere nella serie televisiva su Batwoman qualora questa dovesse ricevere il via libera per un'intera stagione? Ditecelo nei commenti!