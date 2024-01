Elton John è vincitore dell'EGOT, la star fa la storia dei premi

La leggenda della musica Elton John è riuscita nell'impresa di completare l'EGOT, vincendo l'Emmy Award e rientrando in una lista di artisti che sono riusciti a vincere, nel corso della propria carriera, almeno una volta i principali riconoscimenti dell'industria americana dell'intrattenimento: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award.

A confermarlo è stata Amy Poehler prima di annunciare Elton John vincitore del premio Emmy Outstanding Variety Special, diciannovesima persona nella storia a completare il prestigioso palmarès.

John non era presente agli Emmy a causa di problemi ad un ginocchio che l'hanno costretto ad un intervento chirurgico ma in sua assenza ha ritirato il premio il marito David Furnish, che ha ricevuto i ringraziamenti da recapitare alla star per la sua 'visione creativa'.

Elton John, informato della premiazione, ha rilasciato un comunicato:"Sono incredibilmente onorato nell'unirmi al gruppo, incredibilmente talentuoso, di vincitori dell'EGOT questa sera. Il percorso verso questo momento è stato pieno di passione, dedizione e sostegno incrollabile dei miei fan in tutto il mondo. Questa sera è una testimonianza del potere delle arti e della gioia che esse portano nelle nostre vite. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia carriera, sono incredibilmente grato". Il prossimo 4 febbraio anche Meryl Streep potrebbe vincere l'EGOT.



Elton John ha vinto il suo primo Grammy nel 1987 per That's What Friends Are For, il suo primo Oscar alla miglior canzone originale per Can You Feel the Love Tonight e ha ricevuto un Tony Award per la colonna sonora di Aida.

Prima di Elton John, Viola Davis è stata l'ultima a vincere un EGOT, nel febbraio dello scorso anno.