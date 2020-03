Elton John presenterà l'iHeart Living Room Concert for America che andrà in onda su FOX

Se gli iHeart Radio Music Awards non s'hanno da fare, perché non sostituirli con un concerto "virtuale" in supporto di medici e operatori di primo soccorso presentato da Elton John?

L'iHeart Living Room Concert For America si terrà il 29 marzo sul network americano FOX, avrà la durata di un'ora, non verrà interrotto da alcuna pubblicità, e... Le performance arriveranno direttamente dal salotto degli artisti.

L'icona della musica Elton John presenterà l'evento a scopo benefico che andrà a sostituire gli iHeart Radio Music Awards precedentemente programmati per quella timeslot, e sarà in supporto delle vittime e di coloro che lavorano in prima linea per combattere l'epidemia nota come COVID-19 o più comunemente Coronavirus.

Tra i cantanti che si esibiranno anche la giovane Billie Eilish (che di recente ha lavorato anche alla colonna sonora di No Time To Die), Alicia Keys, i Backstreet Boys, il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong, Mariah Carey, Tim McGraw e tanti altri esponenti del panorama musicale internazionale, che si filmeranno da soli in casa propria nel rispetto del social-distancing e della quarantena a cui tutti (o quasi) stiamo cercando di ottemperare.

Gli spettatori saranno incoraggiati a donare a due organizzazioni benefiche, Feeding America e First Responders Children’s Foundation.