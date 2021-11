Elves, dalla Danimarca una nuova serie horror Netflix: ecco il trailer!

A fine novembre debutterà su Netflix una nuova produzione originale dalle tinte horror e fantasy: si tratta di Elves, una miniserie danese in 6 puntate, ideata e sceneggiata da Stefan Jaworski e diretta da Roni Ezra.

Nel trailer diffuso ieri da Netflix (che potete vedere a inizio articolo) una giovane famiglia si reca per le vacanze natalizie in un piccolo villaggio rurale della Danimarca per ritrovarsi e passare più tempo insieme. Ma la vacanza rischia di diventare un incubo quando verrà stravolto l'equilibrio che teneva in piedi la comunità di Årmandsø.

La Direttrice delle produzioni Netflix Original per il Nord Europa, Tesha Crawford, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova serie: "Ci sono molte ragioni per cui siamo entusiasti di questa produzione danese. In primo luogo, l'aver fatto squadra con Miso Film, che si è dimostrato un team di grandi narratori. Inoltre, l'aver attinto alla mitologia locale che ha da sempre una grande risonanza nei Paesi nordici e che ci ha permesso di trasformare questa serie in una storia natalizia dei nostri tempi, con un tocco di horror".

Elves debutterà su Netflix il 28 novembre. Per gli amanti delle serie, ecco tutte le altre uscite Netflix di novembre 2021.

Ecco la sinossi ufficiale di Elves diffusa da Netflix: "Sperando di potersi riavvicinare durante le feste natalizie, una famiglia di quattro persone si reca su un'isola remota dell'arcipelago danese, ma la trova controllata da una comunità profondamente religiosa, i cui membri vivono in un delicato equilibrio insieme a feroci creature della foresta che si rivelano essere… elfi, gli esseri reali e mostruosi che hanno ispirato il folclore e i miti conosciuti da tutti. Quando la figlia dei nuovi arrivati trova un piccolo elfo e lo porta a casa, spezza inavvertitamente l'equilibrio e catapulta ogni abitante dell'isola in una lotta di vita e di morte per la fede, la famiglia e la pura sopravvivenza".

Il cast della miniserie include Sonja Steen, Milo Toke Bendix Campanale, Ann Eleonora Jørgensen, Vivelill Søgaard Holm, Rasmus Hammerich, Peder Thomas Pedersen, Lila Nobel e Lukas Løkken.

Nell'attesa dell'esordio di Elves, vi suggeriamo altre interessanti uscite della settimana su Netflix.