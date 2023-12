Elvis, Baz Luhrmann trasformerà il film con Austin Butler in una serie TV?

Che Baz Luhrmann sentisse di avere un bel po' di cose da dire nel suo Elvis era evidente: 2 ore e 39 minuti di film non si girano per caso. La possibilità per il futuro, però, è che il regista di Moulin Rouge e Il Grande Gatsby possa aver voglia di dire ancora di più, dilatando ulteriormente la durata del biopic.

No, non stiamo parlando di una Luhrmann Cut di Elvis... Non nel senso classico, almeno! Il film che fece temere al povero Baz di perdere l'udito potrebbe infatti vivere per una seconda volta sul piccolo schermo, stavolta riscritto in modo da diventare una perfetta serie TV.

Queste, almeno, sono le intenzioni che trapelano dalle ultime dichiarazioni del regista: "Non quest'anno, forse neanche l'anno prossimo. Ma mi piacerebbe davvero tanto fare una versione a episodi di Elvis. Mi baserei su uno storytelling completamente diverso da quello che ho adottato pensandolo per il cinema" sono state le parole di Luhrmann.

"Penso che la particolarità della musica sia la possibilità di prendere lo stesso pezzo e riarrangiarlo, riscoprirlo. Per l'artista è una sfida. Questo è il motivo per cui lo farei, e penso lo farei con Elvis" ha quindi aggiunto il regista. Nell'attesa di saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Elvis.