Ema Stokholma criticata per la serie di gaffe durante One World - Together at Home

E' andato in scena la scorsa notte il concerto One World - Together at Home, il concerto benefico organizzato da Lady Gaga per sostenere medici e coloro che stanno combattendo contro il Coronavirus. In Italia l'evento è stato trasmesso su Rai Radio2 dall'1:45 alle 4, ma la conduzione di Ema Stokholma è stata oggetto di molte critiche.

Il popolo del web infatti si è letteralmente scatenato contro la Stokholma, che è incappata in una serie di gaffe che secondo molti sono imperdonabili per una speaker radiofonica così popolare. La conduttrice infatti è inciampata durante la presentazione dei Rolling Stones, la cui esibizione è stata bollata come una "reunion", sebbene la band di Mick Jagger sia attiva da quasi 60 anni, ma anche durante l'introduzione di Eddie Vedder. La speaker infatti ha sbagliato il nome dell'ultimo album dei Pearl Jam, Gigaton, che è stato stato trasformato in "Megaton".

A scatenare la rivolta del web però è la discussione su Madonna e Lady Gaga. Fabio Canino, che l'ha accompagnata durante la diretta, ha professato il proprio amore per Gaga, mentre Ema Stokholma si è schierata dalla parte di Madonna, facendo poi riferimento ad una rivalità tra le due che, come osservato dai fan, non c'è mai stata.

Sulla questione è intervenuto anche il popolare giornalista musicale Luca Dondoni, che sulle pagine di La Stampa ha pubblicato un editoriale in cui ha bocciato senza mezzi termini le uscite della Stokholma, definite "una roba agghiacciante per chiunque mastichi un minimo, ma solo un minimo, di musica. Questa ragazza che probabilmente non ha la minima idea di cosa sia la musica prima dei ’90 ha annunciato la reunion dei Rolling Stones! Ma come si fa? Già lì ci sarebbe stato di che tirare un bicchiere contro la tv; poi ha aggiunto che “You can’t always get what you want”, la canzone che Mick e compagni hanno proposto, Stones è 'un pezzo perfetto per l’occasione'? Mi è venuta in mente Carlo Verdone che spesso “Striscia la Notizia” usa col suo meme di 'In che senso'?".

Anche Dondoni ha notato la gaffe sull'album dei Pearl Jam: "la poverina ha voluto rititolare l’ultimo album dei Pearl Jam (che s’intitola “Gigaton”) con un bel “Megaton” perché si vede che per lei Mega e Giga dai, alla fine, sono la stessa cosa. Mi fermo qui perché sparare contro la croceross(in)a è davvero troppo facile. Rai, per favore, mai più" ha concluso.