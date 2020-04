Ema Stokholma risponde alle critiche sulla radiocronaca di One World - Together at Home

Nella giornata di ieri abbiamo riportato le critiche ad Ema Stokholma a seguito della serie di gaffe notate dai fan durante la radiocronaca di One World - Together at Home. La speaker radiofonica ha risposto a Luca Dondoni che l'aveva duramente attaccata in un articolo pubblicato su La Stampa.

"Mi sono svegliata leggendo un articolo di Bitchy nel quale Dondoni critica la mia conduzione e ci sta, ho sbagliato un paio di cose, come ho usato il termine renunion parlando dei Rolling Stones, quando non si sono mai sciolti" ha riconosciuto la Stokholma, che ha anche parlato dell'errore relativo al titolo del nuovo album dei Pearl Jam. "Ho sbagliato anche il titolo dell'album dei Pearl Jam: Megaton no, Gigaton si. Chiedo scusa, erano le tre di notte ed ero in diretta, può capitare. Chiedo umilmente scusa".

La speaker però si è a lungo soffermata sull'esibizione dei Rolling Stones. Durante la diretta infatti aveva affermato che You Can't Always Get What You Want fosse adatta al momento. Anche questa frase era finita sotto i riflettori ed aspramente criticata da Dondoni: "ho pensato che la canzone degli Stones fosse adatta al momento perchè penso un pò alla ribellione adolescenziali ed a tutti gli adolescenti che in questo momento hanno l'adolescenza rubata" ha affermato, ponendo una domanda, "se non fosse stata una canzone adatta al momento, perchè gli Stones l'avrebbero scelta?".

Il concerto integrale One World - Together At Home è disponibile su YouTube gratuitamente.