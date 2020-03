L'emergenza Coronavirus blocca anche i celebri Late Show americani, da Fallon a Meyers

Secondo quanto riportato da Variety, a causa dell'intensificarsi dell'emergenza Coronavirus anche negli Stati Uniti, si è deciso di sospendere la produzione dei celebri late show americani, inclusi quelli popolarissimi condotti da Jimmy Fallon e Seth Meyers, tra gli altri.

Proprio come accaduto in Italia, dove parecchi programmi per l'intrattenimento televisivo sono stati dapprima trasmessi senza la presenza del pubblico in sala (si pensi ad esempio a Propaganda Live) per poi essere sospesi del tutto (l'esempio di Porta a porta, I soliti ignoti), anche negli Stati Uniti si stanno adottando le stesse misure di sicurezza a causa dell'emergenza Coronavirus che sta affliggendo ogni settore, specialmente quello dell'intrattenimento.

NBC ha sospeso la produzione di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e Late Night With Seth Meyers, i due late show di punta del canale, a partire da oggi 13 marzo, per quella che è stata definita come una sospensione già programmata in precedenza e che era prevista in ogni caso per il prossimo 23 marzo. L'ultima puntata del Tonight Show è andata in onda nella notte di giovedì con la puntata con gli ospiti Dr. Oz, Mandy Moore e Dan DeHaan.

"Continueremo a monitorare la situazione da vicino così da poter prendere le nostre decisioni per il futuro degli show non appena ci riavvicineremo alla ripartenza della produzione", ha commentato la NBC in un comunicato ufficiale.

Gli ospiti del Tonight Show che sarebbero dovuti comparire in trasmissione la prossima settimana erano già stati resi pubblici: Armie Hammer, Evan Rachel Wood e Conan Gray nella puntata di lunedì, J Balvin e Sophia Lillis in quella di mercoledì, James Spader e Dude Perfect in quella di giovedì. Gli ospiti del Late Night non erano invece stati resi noti.

Tra gli altri Late Night andati in onda senza pubblico in studio finora c'erano stati anche The Late Show with Stephen Colbert della CBS e Last Week Tonight with John Oliver della HBO.