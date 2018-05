Emergono i primi dettagli sui due nuovi personaggi della settima stagione di Arrow

È trascorso solo qualche giorno dallo sconvolgente finale della sesta stagione di Arrow, ma già possiamo farci una prima idea su quello che dobbiamo aspettarci dalla settima. Il network statunitense The CW parrebbe infatti intenzionato ad includere nello show almeno due nuovi personaggi...

Il primo, che a quanto pare sarà una sorta di avversario per il riformato Team Arrow, è descritto come “un’ambiziosa e giovane recluta anti-vigilanti dello SCPD”, che a quanto pare sarà una sorta di sterminatore di vigilanti. Il secondo personaggio ricorrente sarà invece un “omosessuale dal passato straziante, nonché mago della tecnologia”.



L’inclusione dei due personaggi appare certamente interessante, in quanto, almeno per il momento, è impossibile prevedere il ruolo che questi giocheranno nella prossima stagione. Quand’anche Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) tornasse a Star City per riprendere il controllo della città, con l’aiuto dei suoi misteriosi Cacciatori dall’Arco Lungo, il primo dei nuovi personaggi potrebbe comunque rivelarsi il principale antagonista della settima stagione.



E con Oliver Queen (Stephen Amell) in prigione, il Team Arrow potrebbe davvero avere le mani piene, specialmente se lo show introdurrà un certo personaggio su cui si è recentemente espresso lo stesso Amell: ”Introdurremo un nuovo personaggio che, quando ne ho sentito parlare, mi ha subito fatto venire la pelle d’oca. Ne sono davvero entusiasta”.

Attesa per il prossimo autunno sulla rete The CW, la settima stagione di Arrow sarà trasmessa il lunedì sera, subito dopo i nuovi episodi della quarta stagione di Legends of Tomorrow.