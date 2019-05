Emilia Clark svela cosa le sarebbe piaciuto vedere in Game of Thrones 8

Il finale di Game of Thrones ci ha lasciati con una sensazione di vuoto. Per fortuna che, subito dopo la trasmissione dell'ultimo episodio, gli attori coinvolti nel progetto hanno condiviso tante informazioni interessanti, utili ad approfondire la produzione e il lavoro svolto in questi anni. Torniamo su Emilia Clark.

I colleghi di Digital Spy, infatti, hanno riportato in queste ore alcune interessanti dichiarazioni che l'attrice di Daenerys ha rilasciato in seguito al finale di serie. Ad Emilia Clark è stato chiesto quali scene avrebbe voluto vedere in Game of Thrones 8. La giovane ha risposto così:

"Ebbene, posso parlare soltanto per quanto riguarda il mio personaggio, o al massimo coloro con cui Dany ha interagito nel corso dello show. Però, ecco, mi sarebbe piaciuto tanto girare qualche scena in più con Missandei. Ma anche qualche scambio in più tra me e Cersei. E sì, anche un po' più di interazione tra Verme Grigio e Missandei. Non faccio che pensare a queste parti, ai dialoghi tra certi personaggi - in fondo la cosa più bella è star lì seduti ad ascoltare persone che parlano per dieci minuti, perché è bello. Ecco, avrei voluto questo".

L'attrice di Daenerys, peraltro, in questi giorni non ha nascosto una leggera insoddisfazione per il trattamento riservato al suo personaggio, eppure in una recente intervista la Clark ha difeso a spada tratta la drammatica evoluzione della Targaryen, distrutta nello spirito a tal punto da incontrare la morte per mano di Jon Snow, disposto a tutto pur di fermare ulteriori genocidi.