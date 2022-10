Emilia Clarke sarà Abigail Brand nel MCU: chi è la mutante di Secret Invasion e X-Men?

Una simpatica svista della Marvel sui social avrebbe rivelato definitivamente, dopo mesi di rumor e indiscrezioni, che Emilia Clarke nel MCU interpreterà Abigail Brand, personaggio che esordirà nella serie tv Secret Invasion in arrivo nel 2023 su Disney Plus e che nei fumetti nasce su X-Men.

Più specificatamente, Abigail Brand appare per la prima volta su 'Astonishing X-Men' #3 scritto da Joss Whedon e disegnato da John Cassaday, e viene presentata come leader del Sentient World Observation and Response Department, l'organizzazione nota anche come SWORD affiliata ma indipendente allo SHIELD e dedicata al monitoraggio di 'incontri ravvicinati del terzo tipo' con le varie razze aliene dell'universo Marvel che si avvicinano alla Terra.

E' figlia di un padre alieno e di una madre mutante, ma la sua conoscenza enciclopedica di tutte le razze extraterrestri del mondo Marvel la porta a considerarsi più un'aliena che un'umana., o S.W.O.R.D. in breve. La sua relazione con gli X-Men inizia quando l'alieno Ord giunge sulla Terra dal suo pianeta Breakworld con l'obiettivo di eliminare ogni forma di vita mutante (perché, secondo una profezia della sua razza, Colosso degli X-Men un giorno avrebbe distrutto il suo pianeta), ma si fa immediatamente complicata perché, scegliendo la strada diplomatica per scongiurare una guerra planetaria, Abigail propone di creare una "cura" al Gene-X: la cosa ovviamente crea l'indignazione della comunità mutante, e anche dello stesso Nick Fury (che sarà il vero protagonista della prossima serie Marvel).

Alla luce di queste prime nozioni sulle origini della Abigail Brand dei fumetti, dunque, sarà interessante scoprire come la Abigail Brand di Emilia Clarke e del MCU verrà sviluppata durante Secret Invasion, e soprattutto che ruolo avrà nel contesto dell'introduzione nel franchise degli attesissimi X-Men.

Per altri contenuti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Secret Invasion: la serie non ha ancora una data d'uscita specifica su Disney Plus, ma arriverà nella primavera del 2023.