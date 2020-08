Emilia Clarke accusa di sessismo Game of Thrones: 'Alle donne non era permesso nulla'

Nonostante Game of Thrones abbia definitivamente chiuso i battenti più di un anno fa, molte sono le polemiche che continuano a ruotare intorno alla serie HBO. Poco tempo fa Natalie Emmanuel aveva denunciato un certo razzismo in riferimento ai personaggi di colore e ora, Emilia Clarke muove una dura accusa di sessismo.

Secondo l'interprete di Daenerys Targaryen gli uomini sul set di Game of Thrones potevano vantare molte più agevolazioni rispetto alle donne e vivere dunque più serenamente la propria esperienza recitativa.

Intervenuta all'Edinburgh TV Festival questa settimana la Clarke ha sottolineato che gli uomini potevano contare su sistemi di refrigerazione per gli abiti mentre, alle donne non era concesso nulla di tutto ciò: "Jon Snow e i Guardiani della Notte avevano spesso pesanti manti di lana e, quando giravamo in paesi troppo caldi avevano questa speciale pompa con il suo piccolo generatore attaccato ai costumi che consentiva il passaggio di acqua fredda per raffreddarli".

Emilia ha poi detto che alle star femminili dello spettacolo non era permesso niente di tutto ciò: "Alle ragazze non era permesso. Tutto quello che potevo fare era far alzare un pochino il retro della mia parrucca. Era estenuante. Ricevere poi impacchi d'acqua fredda sul proprio corpo per rinfrescarsi. Assurdo".

Fortunatamente la Madre dei Draghi non dovrà più subire una simile tortura mentre probabilmente dovranno tutte le attrici che prenderanno parte ad House of the Dragon, la serie prequel di GoT dedicata ai Targaryen.