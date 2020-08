Emilia Clarke sui costumi di Daenerys: 'Scomodissimi, non vedevo l'ora di toglierli'

La vita di una regina non è mai semplice, ma quando a metterle i bastoni tra le rote cono i suoi stessi capelli od abiti la situazione diventa davvero infuocata e mentre Daenerys Targaryen ben sopporta le late temperature, non si può dire lo stesso della sua interprete Emilia Clarke.

Al TV Festival di Edimburgo la protagonista di Game of Thrones ha rivelato nuovi e curiosi dettagli sui costumi utilizzati nella serie, soprattutto sugli ingegnosi macchinari di cui erano dotati alcuni di essi:

"I Guardiani della notte come Jon Snow indossano sempre la pelliccia di qualche animale e lo fanno in ogni scena", ha dichiarato la Clarke. "Quando giravamo n un paese caldo ed erano ricoperti di tutti quegli abiti pesanti, ma in realtà sotto i costumi c'era un generatore collegato ad un sistema di tubi e pompe. Lo usavano per far circolare acqua fredda e rinfrescarsi, una sorta di sistema di raffreddamento. Alle ragazze invece non era permesso: l'unica cosa che potevo fare era chiedere che pettinassero la parrucca sollevando i cappelli. [Per i nostri costumi] era troppo difficile usare un dispositivo simile: dovevo usare del ghiaccio per rinfrescarmi".

Ecco quindi un altro esempio d'ingegneria impiegato nel cinema, anche se in un modo che pochi di noi avrebbero mai immaginato. Nel corso dello steso festival la Clarke ha anche ricordato il suo maldestro debutto sul piccolo schermo, regalando come sempre un sorriso ai suoi fan.