Emilia Clarke: 'Ecco perchè alla fine di Game of Thrones ho tagliato tutti i capelli'

Game of Thrones è stato contrassegnato da numerosissimi elementi iconici e tra questi vi è sicuramente la lunga chioma di Daenerys Targaryen. Le ciocche biondo platino del personaggio sono state copiate dai cosplayer di tutto il mondo ma ad un certo punto Emilia Clarke ha sentito il bisogno di dare un taglio netto col passato.

Nel corso di un'intervista con InStyle l'attrice ha rivelato che per essere più vicina alla sua madre dei draghi nel corso dell'ultima stagione di Game of Thrones ha deciso di tingere i suoi capelli dello stesso colore della Madre dei Draghi ma, la schiaritura ha distrutto la sua chioma, costringendola a tagliare quasi del tutto i suoi capelli naturali.

"Ho deciso di schiarire i miei capelli perché volevo che fossero del colore di Daenerys per l'ultima stagione", ha detto la Clarke. "I miei capelli erano così rovinati che praticamente ho dovuto tagliarli tutti come Leonardo DiCaprio in Romeo + Juliet. Ora i miei capelli sono cresciuti naturalmente. Gli do più nutrimento di quanto tu possa immaginare. Sono molto orgogliosa del risultato, e non ho intenzione di tagliarli mai più. A 90 anni saranno ancora li che mi arrivano al sedere, questo è il mio piano".

Nella realtà dei fatti, l'iconica acconciatura di Daenerys è stata realizzata con una parrucca e secondo l'attrice, i truccatori e acconciatori hanno davvero compiuto un miracolo: "Quella parrucca ha fatto miracoli - dannazione. Per tutti noi c'è stato un difficile lavoro dietro le quinte. Restavamo delle ore nei camerini per farci preparare ed essere costantemente perfetti per girare".

Intanto dopo aver annunciato di essere in attesa del loro primo figlio nei mesi scorsi, Kit Harington e Rose Leslie sono ufficialmente diventati genitori.