Emilia Clarke entra nel Marvel Cinematic Universe: da Game of Thrones a Disney Plus

Emilia Clarke debutterà nel Marvel Cinematic Universe grazie a Secret Invasion, la misteriosa nuova serie Marvel Studios annunciata da Kevin Feige durante l'Investor Day e attualmente produzione per il servizio di streaming on demand Disney Plus.

La Clarke è attualmente nelle fasi finali dalla firma per unirsi al cast, che vede in trattative anche Olivia Colman in un ruolo sconosciuto e Kingsley Ben-Adir, che invece interpreterà il villain.

La protagonista di Game of Thrones, che recentemente ha ricordato la sua esperienza con la prima stagione del fantasy HBO, aveva già esordito nel 'mondo' Disney grazie al ruolo di Qi'ra nello spin-off cinematografico di Solo: A Star Wars Story, col quale aveva strappato numerosi consensi e il plauso dei fan, che da anni chiedono il suo ritorno nel franchise proprio grazie a Disney Plus. Si tratta dell'ennesimo passaggio da Westeros al Marvel Universe: prima di Emilia Clarke, infatti, Peter Dinklage era apparso in Avengers: Infinity War dei fratelli Russo mentre Kit Harington e Richard Madden sono i protagonisti dell'ancora inedito Eterni di Chloé Zhao.

La storia di Secret Invasion, che sarà solo parzialmente ispirata al celebre fumetto omonimo molto amato dai fan della Marvel e da anni richiesto a gran voce per un adattamento MCU, avrà per protagonisti Samuel L. Jackson tornerà nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli dello Skrull Talos e presumibilmente riprenderà dagli eventi anticipati dal finale di Spider-Man: Far From Home, che aveva mostrato Fury nello spazio a bordo di una nave spaziale degli alleati alieni.

Secret Invasion non ha ancora una data di uscita ma considerata la mobilitazione in fase di casting arriverà presumibilmente nel 2022.