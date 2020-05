Emilia Clarke: le foto più belle della star di Game of Thrones

I fan delle serie TV la conoscono per aver vestito i panni di Daenerys in Game of Thrones, ma Emilia Clarke si sta facendo lentamente notare anche fuori dal set dello show HBO. La Madre dei Draghi non soltanto cerca di farsi strada con nuovi progetti, ma attira anche molti fan sui social, dove pubblica talvolta foto artistiche e sexy!

Molto belli gli scatti pubblicati su Instagram lo scorso 4 febbraio: l'attrice si mostra con la mise sfoggiata in occasione dei BAFTA 2020, sempre molto elegante. A parte la scollatura da capogiro, è il suo sorriso a conquistare i fan! Ancora sul suo profilo, l'attrice ha postato alcune foto per la rivista Wonderland, dove sfoggia look diversi ma tutti molto accattivanti.

Andando a ritroso, la vediamo indossare un abito semitrasparente che mette ancora più risalto le sue forme. C'è poi una foto in cui porta un corpetto nero molto aderente… vale indubbiamente la pena includerla tra i suoi scatti migliori. È davvero una bomba sexy!

E se è vero che arte e bellezza vanno a braccetto, la foto pubblicata in quel marzo 2016 non può che esserne la prova schiacciante. Sembra quasi un dipinto.

Di seguito è possibile dare un'occhiata alle immagini appena descritte e ad altri bellissimi scatti della star britannica.

Poco più di un anno fa Game of Thrones si concludeva, da allora i fan aspettano con ansia lo spin-off già annunciato per tornare in quel di Westeros. Tuttavia, l'ultima stagione è stata molto deludente: ecco tutte le incoerenze di Game of Thrones 8.