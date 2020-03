Emilia Clarke di Game of Thrones vuole raccogliere fondi per l'emergenza Coronavirus

Dopo aver visto il finto cammeo di George R.R. Martin in Game of Thrones, vi segnaliamo questa iniziativa di Emilia Clarke, interprete di Daenerys Targaryen, per raccogliere fondi a favore dell'emergenza Coronavirus.

Una delle protagoniste della serie prodotta da HBO ha lanciato un concorso sulla sua pagina Instagram, come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, l'attrice britannica ha chiesto ai suoi follower di aiutare l'organizzazione SameYou, con lo scopo di creare nuovi posti letto per pazienti affetti di COVID-19. L'obiettivo è di raggiungere 250 mila sterline, inoltre 12 persone che doneranno all'associazione potranno vincere una "cena virtuale" insieme ad Emilia Clarke.

Ecco il messaggio che ha condiviso con i follower: "Cucineremo insieme e mangeremo insieme, discutendo di un sacco di cose, paura, isolamento, ma anche di video divertenti, anche del fatto che in realtà non sono capace di cucinare. Sarà divertente". Inoltre con i fondi verrà creata una stanza virtuale per i pazienti di aneurisma, per permettergli di superare l'isolamento a cui sono costretti.

Per finire, se volete passare la quarantena guardando di nuovo la serie fantasy nata dalla mente di George R.R. Martin, vi segnaliamo che tutte le stagioni di Game of Thrones sono disponibili su NOW TV, già a partire dallo scorso 26 marzo.