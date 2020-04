Emilia Clarke di Got sostiene una charity per le malattie neurologiche

Emilia Clarke, la Daeneris Targaryen che tutti noi ricordiamo ne Il Trono di Spade, in queste ultime ore ha pubblicato un video in cui parla di un'antologia poetica intitolata "The Poetry Pharmacy", raccolta in grado di curare il cuore e l'anima in questo periodo di isolamento sociale, come da lei stessa sostenuto.

Già poche settimane fa avevamo avuto modo di constatare l'impegno sociale di Emilia Clarke durante l'emergenza Coronavirus, e l'attrice si è dedicata ad una raccolta fondi solidale per le persone più bisognose.

Il progetto "The Poetry Pharmacy" fa capo all'associazione benefica di Emilia Clarke, "Same You", che sostiene chi soffre di patologie mentali. L'attrice fa sentire la sua vicinanza a tutte le persone affette da disturbi neurologici, e sostiene che la poesia possa curare corpo, mente e anima in un momento già così delicato e particolare come l'emergenza sanitaria internazionale.

Sappiamo inoltre che Emilia Clarke ha avuto un aneurisma cerebrale in passato, durante le riprese delle prime stagioni di Game of Thrones, dunque è normale ipotizzare che abbia molto a cuore la questione, essendoci passata lei stessa per prima.

Per quanto riguarda il suo lavoro, dopo aver interpretato il ruolo di Qi'ra in "Solo: A Star Wars Story", Emilia Clarke vorrebbe unirsi all'Universo Marvel. In quale ruolo potremo vedere a breve l'attrice?