Emilia Clarke e Jason Momoa di nuovo insieme sui social: fan Marvel e DC in delirio

Jason Momoa ed Emilia Clarke sono tornati insieme per una fotografia pubblicata nelle scorse ore sui social network e immediatamente accolta con tutto l'entusiasmo di cui i fan delle due star sono capaci.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, apparso sulla pagina ufficiale del social network Instagram di Emilia Clarke, Jason Momoa prende in braccio la sua Khaleesi mentre entrambi se la ridono di gusto. "Quando il tuo sole e stelle arriva in città, controlli che possa ancora prendere la sua Khaleesi" ha scritto la Clarke, mentre Momoa tra i commenti ha risposto: "Ti amo per sempre, mia luna".

Ricordiamo che Jason Momoa tornerà ad agosto sul servizio di streaming on demand Netflix col suo nuovo film Sweet Girl, action-thriller nel quale interpreta un padre costretto a proteggere la sua unica figlia dagli assassini della moglie. L'attore, apparso quest'anno in Justice League di Zack Snyder, nel quale ha ripreso il ruolo di Arthur Curry, sta attualmente girando Aquaman and the Lost Kingdom, il secondo capitolo della saga DC Films ancora diretto da James Wan.

Per quanto riguarda Emilia Clarke, invece, l'attrice di Solo: A Star Wars Story si prepara ad esordire nel mondo dei cinecomic grazie a Secret Invasion, la nuova serie dei Marvel Studios in uscita nel 2022 sul servizio di streaming on demand Disney+. Il suo ruolo è attualmente sconosciuto, mentre l'inizio delle riprese è vicinissimo come testimoniato dai preparativi di Samuel L. Jackson sul set di Secret Invasion.