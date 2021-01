Emilia Clarke, il patrimonio della star di Game of Thrones: quanto ha guadagnato Daenerys?

Quanto abbia significato Game of Thrones per chi si è occupato della produzione, oltre che per i suoi fan, è fuori da ogni dubbio. Per capire l'impatto della serie di David Benioff e Dan Weiss dal punto di vista economico basterebbe guardare al fatto che HBO abbia perso il 40% del suo pubblico dopo la fine di GOT. Dei numeri incredibili.

Non è però solamente chi si è occupato a distribuire lo show che ne ha guadagnato, anzi: il cast de Il Trono di Spade è stato ben retribuito per il successo che ha suscitato nel pubblico. Tra le interpretazioni attoriali che più sono rimaste impresse nelle menti dei fan c'è, senza dubbio, quella di Emilia Clarke nei panni della madre dei draghi Daenerys Targaryen. È quindi normale chiedersi quanto potrebbe aver guadagnato l'attrice britannica per la sua partecipazione in GOT. A quanto ammonta il cachet della Clarke?

Secondo Celebrity Net Worth stiamo parlando di cifre particolarmente importanti. Per esempio, proprio per parlare di Game of Thrones, Emilia è arrivata a guadagnare, durante le ultime due stagioni dello show, ben 1.1 milioni dollari (lordi) a episodio. In totale, per l'intera serie, ha fatturato la bellezza di 30 milioni di dollari, tasse escluse. Mica male!

Ma i guadagni dell'attrice non si fermano di certo qui. Le apparizioni in vari film di successo, come per esempio in Terminator Genisys nel 2013, o nella pellicola Io prima di te del 2016, o anche Solo: A Star Wars Story del 2018 le hanno permesso di alzare ulteriormente il suo patrimonio. L'ultimo lungometraggio nella quale l'abbiamo vista, al momento, è Last Christmas del 2019.

Attualmente, sempre stando a Celebrity Net Worth, il patrimonio della Clarke è stimato ai 20 milioni di dollari.

Mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento sulle 5 differenze più clamorose tra serie e libri de Il Trono di Spade, vogliamo sapere la vostra: conoscevate il patrimonio di Emilia Clarke? Vi piace come attrice?