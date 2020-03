Emilia Clarke se l'è un po' presa per un dettaglio del series finale di Game of Thrones

Game of Thrones ha concluso il suo percorso televisivo con la discussa ottava stagione, e l'ancor più controverso series finale, lo scorso maggio. Adesso però Emilia Clarke si toglie un sassolino dalla scarpa, spiegando quale parte dell'ultimo episodio le ha dato "un po' fastidio".

Le lamentele della Clarke sarebbero infatti relative, come forse è prevedibile, alla morte del suo personaggio, Daenerys Targaryen, per mano di Jon Snow (Kit Harington).

L'attrice però non mette in discussione l'evento in sé, quanto il fatto che, alla fine di tutto, Jon non abbia dovuto pagarne davvero le conseguenze: "Mi è dispiaciuto per lei, davvero tanto. E sì, mi ha dato fastidio che Jon Snow non abbia dovuto vedersela con le conseguenze? È riuscito a compiere un omicidio senza ripercussioni!" avrebbe detto al Times.

Clarke ha poi concesso come forse qualche episodio in più non avrebbe fatto male all'ultima stagione ("Avremmo pututo prolungarla un pochino") e come la natura sensazionalistica dello show abbia forse prevalso sulla sostanza.

