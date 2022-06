Emilia Clarke dice di no ad un prequel su Daenerys: 'Ho chiuso con Game of Thrones'

L'annuncio dello spin-off su Jon Snow ha riacceso gli animi dei fan di Game of Thrones ma non di certo quello di Emilia Clarke che si è assolutamente detta contraria ad un eventuale show sul passato di Daenerys Targaryen affermando di aver definitivamente chiuso questo franchise di grande successo tratto dai libri di George RR. Martin.

Parlando con la BBC, la Clarke ha infatti fatto sapere di volersi lasciare alle spalle questo mondo ed intraprendere nuove avventura nella sua carriera. Quando le è stato chiesto se avesse preso in considerazione la possibilità di far parte di un qualsivoglia spin-off dello show di grande successo conclusosi tra mille polemiche nel 2019, l'attrice ha detto candidamente: "Ho chiuso con Game of Thrones".

Queste dichiarazioni molto probabilmente non stupiranno in pubblico, non solo perchè l'arco narrativo della Madre dei Draghi si è di fatto concluso con la sua morte avvenuta per mano di Jon Snow ma anche, per le varie critiche mosse da Emilia Clarke a Game of Thrones.

L'attrice ha infatti affermato di aver subito varie pressioni nel corso degli anni per via delle continue scene di nudo e questo, ha reso sicuramente più complessa la sua esperienza nella serie HBO. Naturalmente, l'interprete di Daenerys Targaryen non nega nulla dei suoi trascorsi in Game of Thrones ma chiaramente, non sembra essere pronta per un eventuale ritorno nel franchise.

Voi cosa ne pensate di queste sue dichiarazioni? Ditecelo nei commenti.