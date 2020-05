Emilia Clarke, quali sono i prossimi progetti della star di Game of Thrones?

Emilia Clarke è conosciuta dai più per aver interpretato Daenerys Targaryen in Game of Thrones, ma quali sono i prossimi progetti a cui prenderà parte?

Sappiamo che la serie HBO è terminata nel 2019 con l'ottava stagione e da allora le strade degli attori che hanno vestito i panni di Jon Snow, Cersei Lannister e compagnia si sono divise. La bella Emilia Clarke è stata protagonista della rom-com Last Christmas, uscita nei cinema lo scorso novembre, dove ha recitato al fianco di Emma Thompson, Michelle Yeoh e Henry Golding. La nostra recensione di Last Christmas non ha affibbiato al film un gran voto, ma la performance dell'attrice non è stata male.

Probabilmente la vedremo nel film Above Suspicion, thriller diretto da Phillip Noyce non ancora giunto nelle nostre sale (non è chiaro se e quando uscirà in Italia), ma sono interessanti soprattutto le voci di corridoio che girano intorno all'attrice britannica.

La più interessante è indubbiamente quella secondo cui Emilia Clarke potrebbe succedere a Daniel Craig per vestire i panni di un'agente 007 al femminile. D'altronde si sa che al termine di No Time To Die, prossimo capitolo della serie, Craig si toglierà definitivamente lo smoking; a quel punto, la star di Game of Thrones sarebbe onorata di entrare a far parte del franchise. Nel corso di un'intervista condotta da Empire, la Clarke aveva dichiarato: "Sì, mi piacerebbe molto! Assolutamente sì! Quella di James Bond è una delle saghe che rimarranno sempre attuali. Puoi essere anche il Bond più pacchiano al mondo, ma sarai pur sempre James Bond!"

Altro rumor interessante è quello che avvicina Emilia Clarke agli Avengers. L'attrice ha infatti dichiarato che le piacerebbe entrare a far parte dei Vendicatori, perché vorrebbe lavorare a qualcosa di divertente. Tra l'altro Kit Harington e Richard Madden, che hanno recitato con la Clarke in Game of Thrones, si sono uniti al cast di The Eternals, quindi non è detto che Marvel non possa scritturare anche la Madre dei Draghi in futuro.

Di recente, Emilia Clarke ha raccolto fondi per l'emergenza coronavirus con un concorso sulla sua pagina Instagram.