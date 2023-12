Emilia Clarke e Ridley Scott premiati da Re Carlo: la cerimonia in Inghilterra

Emilia Clarke e Ridley Scott figurano tra coloro i quali abbiano ricevuto un’onorificenza nel corso dell’annuale lista britannica che si riferisce al 2024. L’attrice potrà fregiarsi del nuovo titolo grazie al lavoro fatto nell’ambito della beneficenza, mentre il regista di Alien potrà vantare la più alta carica onorifica possibile nel Regno Unito.

Dopo aver parlato della paura di Emilia Clarke di essere licenziata da Game of Thrones, torniamo ad occuparci dell’attrice londinese per riportare la notizia che la vuole tra le personalità insignite di una nomina da Re Carlo per la consueta celebrazione dedicata al nuovo anno.

Insieme a lei, diventata Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico per il lavoro fatto con il suo progetto che si riferisce alla fondazione SameYou, sono stati presi in considerazione anche Leona Lewis, Michael Eavis e Ridley Scott.

Il filmmaker, in particolare, già diventato Cavaliere 20 anni fa è stato innalzato al rango di Knight Grand Cross, la carica più importante che è possibile ricevere nel Regno Unito.

Emilia Clarke ha commentato l’onorificenza affermando come il suo lavoro sia “Una meravigliosa opera di sensibilizzazione per la causa”. L’interprete di Daenerys Targaryen ha deciso di fondare l’ente dedito alla ricerca medica dopo aver subito due emorragie cerebrali nel corso di pochissimo tempo, all’inizio dello scorso decennio.

Meriti artistici e benefici, dunque, alla base delle nomine del nuovo reggente della Gran Bretagna e, a proposito di opere, arte e personaggio storici di alto rango, vi lasciamo alla recensione di Napoleon, di Ridley Scott.