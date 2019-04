Emilia Clarke ha rivelato il finale di Game of Thrones solo a sua madre

Se Maisie Williams racconta falsi spoiler per il pesce d'aprile, la sua collega Emilia Clarke ha rivelato di aver svelato il finale dell'ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade solo ad una persona: sua madre.

Ospite al Late Show con Stephen Colbert, l'attrice della serie HBO ha spiegato:

"Devo essere sincera, l'ho fatto, o svelato il finale a qualcuno. In realtà l'avevo già raccontato al mio cane, ma con lui non c'erano pericoli. Poi l'ho raccontato anche a mia madre. Ma la cosa buona di dirlo a mia madre è che è praticamente un caveau, dato che se l'è già dimenticato. Ci stavamo scherzando su proprio l'altro giorno, le ho detto: 'Be' tu sei già pronta, no, già conosci il finale', e lei, 'Io cosa?', e allora le ho detto, 'Ma si, mamma, te l'ho raccontato, hai perfino letto alcune scene del copione'. Ma lei non lo ricordava"

L'attrice ha raccontato che sua madre le ha chiesto di darle nuovamente la sceneggiatura per potersi rinfrescare la memoria, ma lei ha rifiutato. Adesso la Clarke teme che il fatto che quei segreti siano sepolti nel subconscio della madre possa essere un problema: "Se si addormenta su un aereo, sono molto preoccupata che parlando nel sonno possa svelarlo a chi à seduta vicino a lei."

Vi ricordiamo che la premiere di Game of Thrones 8 è prevista per il prossimo 14 aprile. Per ingannare l'attesa, vi lasciamo al recente trailer Aftermath, che anticipa le conseguenze della battaglia finale che arriverà a Grande Inverno.