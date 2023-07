Emilia Clarke rompe il silenzio sul finale di Secret Invasion: 'Un giorno speciale'

Secret Invasion è l'ultima produzione Marvel Studios per il piccolo schermo. Lo show con protagonista Nick Fury ha sicuramente suscitato molto malcontento tra i fan, specie per l'artificioso ed inconcludente finale che lascia più domande che risposte. Tuttavia la serie ha anche introdotto qualche nuovo personaggio.

Uno dei più importanti, e che probabilmente avrà un suo peso nel futuro del Marvel Cinematic Universe, è quello di G'iah, la figlia di Talos.

Il personaggio è stato portato sullo schermo in live-action da Emilia Clarke, la quale ha raccontato a posteriori com'è stata per lei l'esperienza di recitare in un ruolo così cruciale per il franchise, specie per ciò che accade nella puntata finale di Secret Invasion.

L'attrice ha infatti parlato di come la sua parte preferita sia proprio quando G'iah diventa a tutti gli effetti un super eroe ed ha inizio il combattimento finale contro Gravick. Ha poi spiegato che si è divertita molto ad essere sospesa con dei cavi mentre faceva una "finta corsa".

"C'è questa parte nella battaglia finale in cui io correvo ma in realtà ero ferma. Mi trovavo su un carro trainato da un'auto. Poi mi è piaciuto molto quando mi hanno appesa a dei fili!".

Ovviamente, dato che in quel frangente ci sono molte scene del personaggio sospeso a mezz'aria, Emilia Clarke ha trascorso molto tempo in quel modo.

La star ha anche dichiarato il suo amore smisurato per le giostre ed i parchi a tema: "Pensavo semplicemente 'questo è il miglior giorno di sempre'. Sono una che va spesso al parco dei divertimenti. Sembrava di essere su un ottovolante, non riuscivo a smettere di ridere. Se solo potessi vivrei sempre su quei cavi, è stato un giorno davvero speciale per me".

In attesa di sapere se rivedremo G'iah nel futuro dell'MCU, ecco la nostra recensione di Secret Invasion. Oltretutto ci chiediamo, chi sarà il villain di Deadpool 3?