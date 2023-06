Emilia Clarke sorpresa:'Quante star di Game of Thrones sono nell'MCU!'

Game of Thrones e Marvel Cinematic Universe hanno molto in comune. Vasti regni fantasy con numerosi personaggi e altrettante trame. Entrambi hanno segnato la cultura pop recente, culminando nel finale di GoT e in Avengers: Endgame nel 2019. Ma c'è un altro dettaglio in comune: gli attori. Ne ha parlato Emilia Clarke.

Quando le è stato fatto notare che è l'undicesima interprete di Game of Thrones ad entrare nell'MCU, Clarke ha esclamato:"Oh mio Dio! Non lo sapevo, sembra tanto... sono molte persone!".



In realtà sono molti di più, ben 18 attori che hanno partecipato ad entrambi i franchise. I primi furono Natalie Dormer e David Bradley, apparsi in Captain America: il primo Vendicatore nel 2011, due anni prima di interpretare Margaery Tyrell e Lord Walder Frey. Joseph Gatt è apparso in Thor mentre Adewale Akinnuoye-Agbaje, Richard Brake e Clive Russell sono apparsi in Thor: The Dark World nel 2013.



Ma non è finita qui. Ralph Ineson ed Enzo Cilenti hanno interpretato personaggi minori in Guardiani della Galassia nel 2014, mentre Hannah John-Kamen era la villain in Ant-Man and the Wasp nel 2018. Rhys Ifans è stato Lizard in Spider-Man: No Way Home, con Finn Jones e Jessica Henwick che hanno recitato in Iron Fist.



Breve apparizione anche per Peter Dinklage nel ruolo di Eitri in Infinity War, con Richard E. Grant che ha rubato la scena nella serie Loki, seguito da Richard Madden e Kit Harington in Eternals. E ora Emilia Clark che interpreta uno Skrull in Secret Invasion, con Richard Dormer nei panni dell'agente Prescott.

