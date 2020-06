Emilia Clarke: la star di Game of Thrones chiede giustizia per George Floyd

Sono giorni di fuoco, lacrime e sangue, quelli che sta vivendo l'America in questi ultimi mesi. Prima per il costante aumentare dei contagi e dei decessi legati alla Pandemia da Coronavirus, e poi, nell'ultima settimana, a causa del terribile omicidio di George Floyd, che ha scatenato rivolte pacifiche ma anche violente in tutto il paese.

A prendere parte a queste manifestazioni contro il suprematismo bianco e la violenza della polizia (non tutta: la parte sana è scesa in piazza con i manifestanti o si è schierata a distanza con loro) sono state anche molte star di Hollywood, da Denzel Washington a John Cusack, e tramite social moltissimi di più, tra cui anche Emilia Clarke, l'interprete di Daenerys Targaryen nell'ormai conclusa serie cult Game of Thrones di HBO.



Appoggiando il movimento #BlackLivesMatter, infatti, la Clarke ha condiviso diverse immagini artistiche dedicate alle vittime degli abusi della polizia George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery, scrivendo: "Black Lives Matter. Neanche noi in UK siamo immuni a tutto questo. È un problema comune. È ovunque. Ho faticato a trovare le parole giuste e veritiere per esprimere un mio punto di vista qui su Instagram, e sto cercando di educare me stessa in modo da non poter mai far parte del problema. Per favore, fate anche voi lo stesso".



