Emilia Clarke, la star di Game of Thrones: 'ho odiato le scene di nudo, ero matrattata'

La sua interpretazione della "madre dei draghi" di Game of Thrones, Daenerys Targaryen, l'ha portata al successo mondiale, ma Emilia Clarke è riuscita a ottenere ben di più dalla sua carriera: l'attrice infatti è diventata un'icona mondiale, attivista per i diritti delle donne e di molte altre cause umanitarie.

L'attrice britannica il 24 settembre 2020 è stata intervistata per la prestigiosa rivista Time, nella quale ha avuto modo di parlare del periodo appena vissuto per la pandemia globale di COVID-19, soprattutto di come è stata vissuta da una persona che, come lei, ha sofferto di altri problemi di salute: durante il periodo delle riprese di Game of Thrones, infatti, Emilia Clarke ha dovuto affrontare due aneurismi cerebrali. L'attrice così si è espressa:

"Quando sei vicino alla morte — e io ci sono stata per due volte — inizi a farti certi discorsi con te stessa, che assomigliano a: riconoscere quello che hai fatto nella tua vita, ringraziare quelli che si trovano lì con te. Il COVID ha rappresentato un'occasione incredibile per noi per realizzare queste cose, e inizi a pensare come poter raggiungere le persone per non farle sentire da sole?"

La Clarke ha avuto anche modo di parlare della sua esperienza da Daenerys in Game of Thrones, ritornando sulla sua sensazione di pressione a dover girare le scene di nudo nei panni di Daenerys per GOT, riconoscendo come ora le cose siano cambiate:

"Ora ci sono questi professionisti, coach dell'intimità, che è fantastico, ed è qualcosa che si allontana totalmente dalla mia esperienza, dove mi sentivo maltrattata, anche se in realtà non lo ero. Era tutto dovuto alla pressione che sentivo."

Per celebrare la sua intervista per Time, Emilia Clarke ha pubblicato su Instagram un post (che potete trovare in calce alla notizia), con la seguente didascalia:

"Ho avuto il grande onore di sedermi per un'intervista con @time per parlare... beh... del 2020. Ho parlato delle mie opinioni su diversi argomenti, da @sameyouorg e i nostri incredibili servizi sanitari, all'idea, a volte dolorosa, della speranza. spoiler alert: sono un'ottimista. Link nella mia bio per vederla! #igothope #🚀 #thankyoutimeforyourtime"