Emilia Clarke, la star di GOT festeggia il suo 35 compleanno: con lei anche Ser Jorah

Il 23 ottobre Emilia Clarke ha compiuto 35 anni e con un post sui social network ha voluto condividere con i suoi fan i momenti salienti del suo party di compleanno. Come molti hanno notato, al fianco della star di Game of Thrones c'era anche il suo collega Iain Glen, celebre interprete di Ser Jorah Mormont.

Grande assente invece Jason Momoa, l'indimenticabile Khal Drogo, che come si nota da un commento avrebbe addirittura dimenticato il compleanno della sua amata Khaleesi. L'attore ha infatti scritto: "Buon Compleanno amore, mi scuso per essermene dimenticato".

L'attrice è apparsa radiosa negli scatti postati in bianco e nero, con in dosso un abito bianco ricoperto da piume nella parte superiore. Sorriso smagliante anche al fianco di Iain Glen, e per quanto negli anni sul web sia stata fatta ironia sulla friendzone tra Daenerys e Ser Jorah, nella realtà i due sembrerebbero essere davvero molto amici.

Dopo la fine di Game of Thrones, Emilia Clarke è entrata a far parte del MCU con Secret Invasion. Insomma, un altro grande franchise nel futuro dell'attrice che ha affrontato nel corso degli anni anche gravissimi problemi di salute. Emilia Clarke ha rivelato di essere sopravvissuta a due aneurismi nel 2011, un momento difficile superato per fortuna nel migliore dei modi, e per tale ragione ogni nuovo giro intorno al sole merita di essere festeggiato alla grande.