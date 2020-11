Emilia Clarke, la star di GOT si racconta: che imbarazzo quella volta tutta nuda a teatro!

Game of Thrones è finito, ed è iniziata una vita nuova per i suoi protagonisti. Cè chi come la Sophie Turner di GOT si è preso una pausa dalla recitazione, o anche chi come Maisie Williams ha continuato a parlare del finale di Game of Thrones. Altri, invece, hanno continuato la propria carriera dopo il controverso finale di GOT.

Tra questi, senza dubbio, c'è Emilia Clarke, ormai volto noto anche all'infuori dei fan della serie HBO, che ha portato avanti la sua agenda di attrice, ormai diventata fitta di impegni. Ed è diventata anche una modella posando per diverse riviste, ultima tra le quali The British Vogue; nel numero di dicembre 2020, il magazine ha dedicato un'ampia pagina alla trentaquattrenne britannica, la quale ha avuto modo di parlare del suo lavoro, della vita dopo GOT e, soprattutto, di teatro.

La rivista infatti ha presentato come tema principale del suo nuovo numero quello delle esperienze teatrali, ed Emilia si è dilungata in un lungo racconto del proprio passato sul palcoscenico, intervistata insieme a un'altra collega di Game of Thrones, ovvero Indira Varma (Ellaria Sand) dal magazine londinese.

Alla domanda su quale fosse stata l'esperienza più memorabile avuta in teatro, la Clarke ha risposto, raccontando di un aneddoto imbarazzante e divertente:

"Stavo interpretando Holly GoLightly di Colazione da Tiffany, ed è successa una cosa davvero stupida: ero in una vasca da bagno e quella sera ero totalmente nuda, e completamente bagnata, voglio dire ero in una vasca, quindi a rischio scivolamento: mi sono messa a correre e pssss, sono scivolata letteralmente con il c*lo all'aria. Pensavo di essermi rotta qualcosa, mentre gli operatori del sipario dall'alto mi chiedevano: 'tutto bene tesoro?'"

Per celebrare l'intervista, e gli splendidi scatti, la Clarke ha postato sul suo account di Instagram una foto (che potrete trovare in calce alla notizia) con il quale ha ringraziato The British Vogue:

"Oh @britishvogue voi geni. Grazie per aver scritto un pezzo sui nostri silenziosi teatri della West End: sono davvero onorata di essere stata inclusa all'interno di questo gruppo di talentosi attori fuori dal palco, e sebbene mi abbia spezzato il cuore essere tornata nel mio teatro, totalmente vuoto, almeno sono stata costretta a vestirmi come William Brown (di Just William, ndr), e venire acconciata, truccata e fotografata da queste fantastiche persone... capelli di @EarlSimms2, trucco di @lynseyalexander e unghie di @nailedbysg Fotografie di @jackdavisonphoto per lo stile disegnato da @NellKalonji @playhousetheatrelondon, tutto firmato @marcjacobs Troverete il set completo nel numero di dicembre 2020 di @BritishVogue, in edicola, o disponibile per il download digitale da ora. #missingmystageandmyfearlesscast #lovingmyschoolboygetup #❤️"

