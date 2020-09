Emilia Clarke, la star di Io Prima di Te fa spaventare i fan: 'Ha perso troppo peso!'

Si sa, i fan spesso si affezionano ai propri idoli come se si trattasse di amici o persone di famiglia: di tanto in tanto, proprio come dei genitori iper-apprensivi, tendono a preoccuparsi in maniera un po' eccessiva per le condizioni delle proprie star preferite. Per informazioni chiedere ad Emilia Clarke.

L'ex-Daenerys Targaryen di Game of Thrones è recentemente apparsa in alcune foto che ritraevano Clarke in vacanza in Costiera Amalfitana con quello che si vocifera essere il suo nuovo fidanzato: un tour tra spiagge paradisiache, scorci mozzafiato e ristoranti che, però, sembra aver fatto preoccupare i fan dell'attrice.

Già, perché complici probabilmente anche gli abiti indossati, la nostra Emilia è apparsa decisamente più magra del solito: la cosa è immediatamente saltata all'occhio dei tanti fan dell'attrice, che hanno immediatamente cominciato a bombardare le sezioni commenti degli articoli al riguardo con messaggi a dir poco apprensivi.

La bella e brava Emilia ad oggi non ha ritenuto necessario rilasciare alcuna dichiarazione al riguardo ma, per ciò che ci è dato sapere ad oggi, la star di Io Prima di Te gode di perfetta salute; la preoccupazione dei fan è comunque sicuramente dovuta anche ai trascorsi di Clarke, che qualche tempo fa dichiarò di esser sopravvissuta a ben due aneurismi. Qualche giorno fa, intanto, Emilia Clarke ha fatto parlare di sé a causa delle accuse di sessismo mosse a Game of Thrones.